Repas dansant Les Années 20 par Pineuilh Accueil Salle des fêtes de Pineuilh Pineuilh

Repas dansant Les Années 20 par Pineuilh Accueil

Salle des fêtes de Pineuilh Place du Général de Gaulle Pineuilh Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Pineuilh Accueil organise son repas dansant sur le thème Les Années 20 .

Animation assurée par le dynamique orchestre Myriam .

Démonstration de danse en ligne par le groupe Danse la vie animée par Edith HEINIS.

Laissez libre cours à vos tenues vestimentaires!

Bourriche.

Inscription avant le 31 Mars 2026. .

Salle des fêtes de Pineuilh Place du Général de Gaulle Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 55 67 51 abraham.chantal24@gmail.com

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English : Repas dansant Les Années 20 par Pineuilh Accueil

L’événement Repas dansant Les Années 20 par Pineuilh Accueil Pineuilh a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays Foyen