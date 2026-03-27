Repas dansant les années folles Bazoches-sur-le-Betz
Repas dansant les années folles Bazoches-sur-le-Betz samedi 4 avril 2026.
Repas dansant les années folles
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
27
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’association ZicaBazoches organise un repas dansant portant sur le thème des années folles, avec des musiques allant des années 20 à nos jours ! Vous êtes invités, sans obligation, à vous présenter en tenue d’époque.
L’association ZicaBazoches organise un repas dansant portant sur le thème des années folles, avec des musiques allant des années 20 à nos jours ! Vous êtes invités, sans obligation, à vous présenter en tenue d’époque. 27 .
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 79 85 09 83
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English :
The ZicaBazoches association is organizing a dinner-dance on the theme of the Roaring Twenties, with music from the ’20s to the present day! You’re invited, but under no obligation, to come dressed in period costume.
L’événement Repas dansant les années folles Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO