Repas dansant les années folles

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’association ZicaBazoches organise un repas dansant portant sur le thème des années folles, avec des musiques allant des années 20 à nos jours ! Vous êtes invités, sans obligation, à vous présenter en tenue d’époque.

L’association ZicaBazoches organise un repas dansant portant sur le thème des années folles, avec des musiques allant des années 20 à nos jours ! Vous êtes invités, sans obligation, à vous présenter en tenue d’époque. 27 .

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 79 85 09 83

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English :

The ZicaBazoches association is organizing a dinner-dance on the theme of the Roaring Twenties, with music from the ’20s to the present day! You’re invited, but under no obligation, to come dressed in period costume.

L’événement Repas dansant les années folles Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT 3CBO