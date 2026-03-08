REPAS DANSANT Lieuran-lès-Béziers

REPAS DANSANT

Soirée festive de printemps proposée par le foyer rural..

Le foyer rural invite le public à célébrer l’arrivée des beaux jours lors d’un déjeuner placée sous le signe de la convivialité et du partage. Le repas sera préparé par le traiteur L’Argentière, mettant à l’honneur une cuisine généreuse et soignée.

L’animation musicale sera assurée par Mister Albert, qui fera danser les participants avec un répertoire varié et festif. Une belle occasion de se retrouver et de profiter d’un moment chaleureux dans une ambiance printanière.

Sur réservation. .

Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie +33 6 59 79 44 00

Festive spring evening organized by the Foyer Rural…

