Repas dansant Luc-la-Primaube

Repas dansant

19 Place du Bourg Luc-la-Primaube Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-07

Dans le cadre du Téléthon

Repas à 12h salle d’animation de Luc suivi d’une animation dansante par musiciens locaux .

English :

As part of the Telethon

