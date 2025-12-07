Repas dansant Luc-la-Primaube
Repas dansant Luc-la-Primaube dimanche 7 décembre 2025.
19 Place du Bourg Luc-la-Primaube Aveyron
Début : Dimanche 2025-12-07
Dans le cadre du Téléthon
Repas à 12h salle d’animation de Luc suivi d’une animation dansante par musiciens locaux .
English :
As part of the Telethon
