Repas Dansant Magny Vernois
Samedi 7 février 2026 20h
Salle des fêtes de Magny Vernois

️ Menu adulte
– Apéritif
– Croûte forestière
– Sauté de veau au chorizo & olives
– Blé pilaf, gratin de légumes
– Fromage, salade
– Tarte aux pommes
– Café

Menu enfant
– Sauté de veau au chorizo & olives
– Blé pilaf, gratin de légumes
– Tarte aux pommes

Tarifs
✨ 25 € adulte
✨ 8 € enfant

Animation DJ Tisserand
Buvette sur place

Infos & réservation avant le 25/01/26
06 33 65 09 31   .

Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 65 09 31 

