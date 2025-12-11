Repas dansant

Magny-Vernois Haute-Saône

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Repas Dansant Magny Vernois

Samedi 7 février 2026 20h

Salle des fêtes de Magny Vernois

️ Menu adulte

– Apéritif

– Croûte forestière

– Sauté de veau au chorizo & olives

– Blé pilaf, gratin de légumes

– Fromage, salade

– Tarte aux pommes

– Café

Menu enfant

– Sauté de veau au chorizo & olives

– Blé pilaf, gratin de légumes

– Tarte aux pommes

Tarifs

✨ 25 € adulte

✨ 8 € enfant

Animation DJ Tisserand

Buvette sur place

Infos & réservation avant le 25/01/26

06 33 65 09 31 .

Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 65 09 31

