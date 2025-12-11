Repas dansant Magny-Vernois
Repas dansant Magny-Vernois samedi 7 février 2026.
Repas dansant
Magny-Vernois Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Repas Dansant Magny Vernois
Samedi 7 février 2026 20h
Salle des fêtes de Magny Vernois
️ Menu adulte
– Apéritif
– Croûte forestière
– Sauté de veau au chorizo & olives
– Blé pilaf, gratin de légumes
– Fromage, salade
– Tarte aux pommes
– Café
Menu enfant
– Sauté de veau au chorizo & olives
– Blé pilaf, gratin de légumes
– Tarte aux pommes
Tarifs
✨ 25 € adulte
✨ 8 € enfant
Animation DJ Tisserand
Buvette sur place
Infos & réservation avant le 25/01/26
06 33 65 09 31 .
Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 65 09 31
English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Magny-Vernois a été mis à jour le 2025-12-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE