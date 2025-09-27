Repas dansant Salle Polyvalente Mattaincourt

Repas dansant Salle Polyvalente Mattaincourt samedi 27 septembre 2025.

Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 20:00:00

Repas dansant.

Couscous Royal buffet de desserts.

Boissons non comprises.

Par le restaurant le Chaudron à Mirecourt et soirée animée par DJ MICKÄEL

Réservation pour le 20 septembre par téléphone ou par mail.Tout public

Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 26 53 51 39 alinezeller87@gmail.com

English :

Dinner dance.

Couscous Royal dessert buffet.

Drinks not included.

By the restaurant le Chaudron in Mirecourt and evening entertainment by DJ MICKÄEL

Reservations by September 20 by telephone or e-mail.

German :

Mahlzeiten mit Tanz.

Couscous Royal Dessertbuffet.

Getränke sind nicht inbegriffen.

Durch das Restaurant le Chaudron in Mirecourt und Abendveranstaltung unter der Leitung von DJ MICKÄEL

Reservierung für den 20. September per Telefon oder E-Mail.

Italiano :

Pasto danzante.

Royal Couscous buffet di dolci.

Bevande non incluse.

A cura del ristorante le Chaudron di Mirecourt e intrattenimento serale di DJ MICKÄEL

Prenotazioni entro il 20 settembre per telefono o e-mail.

Espanol :

Comida de baile.

Cuscús Real buffet de postres.

Bebidas no incluidas.

A cargo del restaurante le Chaudron de Mirecourt y animación nocturna a cargo de DJ MICKÄEL

Reservas antes del 20 de septiembre por teléfono o correo electrónico.

L’événement Repas dansant Mattaincourt a été mis à jour le 2025-09-20 par OT MIRECOURT