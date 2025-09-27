Repas dansant Salle Polyvalente Mattaincourt
Repas dansant Salle Polyvalente Mattaincourt samedi 27 septembre 2025.
Repas dansant
Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt Vosges
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Repas dansant.
Couscous Royal buffet de desserts.
Boissons non comprises.
Par le restaurant le Chaudron à Mirecourt et soirée animée par DJ MICKÄEL
Réservation pour le 20 septembre par téléphone ou par mail.Tout public
25 .
Salle Polyvalente 10 rue Notre Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 26 53 51 39 alinezeller87@gmail.com
English :
Dinner dance.
Couscous Royal dessert buffet.
Drinks not included.
By the restaurant le Chaudron in Mirecourt and evening entertainment by DJ MICKÄEL
Reservations by September 20 by telephone or e-mail.
German :
Mahlzeiten mit Tanz.
Couscous Royal Dessertbuffet.
Getränke sind nicht inbegriffen.
Durch das Restaurant le Chaudron in Mirecourt und Abendveranstaltung unter der Leitung von DJ MICKÄEL
Reservierung für den 20. September per Telefon oder E-Mail.
Italiano :
Pasto danzante.
Royal Couscous buffet di dolci.
Bevande non incluse.
A cura del ristorante le Chaudron di Mirecourt e intrattenimento serale di DJ MICKÄEL
Prenotazioni entro il 20 settembre per telefono o e-mail.
Espanol :
Comida de baile.
Cuscús Real buffet de postres.
Bebidas no incluidas.
A cargo del restaurante le Chaudron de Mirecourt y animación nocturna a cargo de DJ MICKÄEL
Reservas antes del 20 de septiembre por teléfono o correo electrónico.
L’événement Repas dansant Mattaincourt a été mis à jour le 2025-09-20 par OT MIRECOURT