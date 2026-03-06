Repas Dansant Melle
Repas Dansant Melle samedi 11 avril 2026.
Repas Dansant
RUE DE LA MAIRIE Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – 7 EUR
Repas dansant- École Sainte-Marie
DJ et ambiance festive Menu adulte 15€/ Menu enfant 7€
Réservation 06.83.47.52.75
Paiement HelloAsso .
RUE DE LA MAIRIE Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 47 52 75 apelsaintemarie79@gmail.com
