Repas Dansant Melle

Repas Dansant

RUE DE LA MAIRIE Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Repas dansant- École Sainte-Marie

DJ et ambiance festive Menu adulte 15€/ Menu enfant 7€

Réservation 06.83.47.52.75

Paiement HelloAsso .

apelsaintemarie79@gmail.com

English : Repas Dansant

