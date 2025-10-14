Repas dansant menu bavarois & animation musicale par Fred Kohler Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) Peyrins
Repas dansant menu bavarois & animation musicale par Fred Kohler Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) Peyrins mardi 18 novembre 2025.
Repas dansant menu bavarois & animation musicale par Fred Kohler
Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) 660 Route de Mours Peyrins Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Menu bavarois complet
Début : 2025-11-18 12:00:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Chez Lapapem vous invite à son repas dansant autour d’un menu bavarois et d’une animation musicale avec l’orchestre Fred Kohler !
Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) 660 Route de Mours Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 68 55 contact@lapapem.fr
English :
Chez Lapapem invites you to its Bavarian dinner-dance, with musical entertainment by Fred Kohler!
German :
Chez Lapapem lädt Sie zu seinem Tanzessen mit einem bayerischen Menü und musikalischer Unterhaltung mit dem Orchester Fred Kohler ein!
Italiano :
Chez Lapapem vi invita alla sua cena danzante, con un menu bavarese e l’intrattenimento musicale di Fred Kohler!
Espanol :
Chez Lapapem le invita a su cena-baile, con un menú bávaro y la animación musical de Fred Kohler
