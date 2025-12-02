Repas dansant Menu Cuisses de Grenouilles et Animation Musicale par Martine aux Platines Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) Peyrins
Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) 660 Route de Mours Peyrins Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Menu complet
Début : 2025-12-02 12:00:00
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Chez Lapapem vous invite à son repas dansant autour d’un menu cuisses de grenouille et d’une animation musicale avec Martine aux platines !
Chez Lapapem (Restaurant & traiteur) 660 Route de Mours Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 68 55 contact@lapapem.fr
English :
Chez Lapapem invites you to join us for a frogs’ legs dinner and musical entertainment with Martine on the decks!
German :
Chez Lapapem lädt Sie zu seinem Tanzessen mit einem Froschschenkelmenü und musikalischer Unterhaltung mit Martine an den Plattentellern ein!
Italiano :
Chez Lapapem vi invita alla cena danzante a base di cosce di rana, con la musica dal vivo di Martine sul ponte!
Espanol :
Chez Lapapem le invita a su cena-baile de ancas de rana, ¡con música en directo de Martine a los platos!
