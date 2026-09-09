UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Merville-Franceville-Plage

Repas dansant Merville-Franceville-Plage

samedi 3 octobre 2026 · Merville-Franceville-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
1 Avenue de Paris
Ville
14810 Merville-Franceville-Plage
Département
Calvados
Tarif

Merville-Franceville-Plage

Repas dansant

1 Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Envie de partager une soirée festive et conviviale ? La Détente Francevillaise vous invite à son repas dansant animé par l’orchestre TROPICO. Au programme : bonne humeur, musique et ambiance chaleureuse pour un moment de détente et de plaisir. Pensez à réserver avant le 18 septembre !
Envie de partager une soirée festive et conviviale ? La Détente Francevillaise vous invite à son repas dansant animé par l’orchestre TROPICO. Au programme : bonne humeur, musique et ambiance chaleureuse pour un moment de détente et de plaisir. Pensez à réserver avant le 18 septembre !   .

1 Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 17 69 61 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas dansant

Fancy a fun, friendly evening out? La Détente Francevillaise invites you to its dinner dance, featuring the TROPICO band. On the programme: good cheer, music and a warm, welcoming atmosphere for a relaxing and enjoyable evening. Don’t forget to book before 18 September!

L’événement Repas dansant Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Normandie Pays d’Auge

À voir aussi à Merville-Franceville-Plage (Calvados)