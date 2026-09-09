Informations pratiques

Merville-Franceville-Plage

Repas dansant

1 Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Envie de partager une soirée festive et conviviale ? La Détente Francevillaise vous invite à son repas dansant animé par l’orchestre TROPICO. Au programme : bonne humeur, musique et ambiance chaleureuse pour un moment de détente et de plaisir. Pensez à réserver avant le 18 septembre !

Envie de partager une soirée festive et conviviale ? La Détente Francevillaise vous invite à son repas dansant animé par l’orchestre TROPICO. Au programme : bonne humeur, musique et ambiance chaleureuse pour un moment de détente et de plaisir. Pensez à réserver avant le 18 septembre ! .

1 Avenue de Paris Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 17 69 61 10

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English : Repas dansant

Fancy a fun, friendly evening out? La Détente Francevillaise invites you to its dinner dance, featuring the TROPICO band. On the programme: good cheer, music and a warm, welcoming atmosphere for a relaxing and enjoyable evening. Don’t forget to book before 18 September!

L’événement Repas dansant Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Normandie Pays d’Auge