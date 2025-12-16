Repas dansant Molières
Repas dansant Molières dimanche 21 décembre 2025.
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-12-21
Repas dansant de Molières, organisé par le Club Moliérois.
Menu punch et ses toasts, tourin Périgordin, foie gras et sa garniture, gratin de queue de langoustine, trou périgourdin, chapons, galettes de pommes de terre cèpes, cèpes et fromage, dessert de Noël
Vin blanc, rosé, rouge, pétillant, café ou pousse café
Musique Charlie musique
Inscription avant le 17 décembre .
Salle des fêtes Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 11 04 68
L’événement Repas dansant Molières a été mis à jour le 2025-12-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides