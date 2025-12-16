Repas dansant Molières

Repas dansant

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Repas dansant de Molières, organisé par le Club Moliérois.

Menu punch et ses toasts, tourin Périgordin, foie gras et sa garniture, gratin de queue de langoustine, trou périgourdin, chapons, galettes de pommes de terre cèpes, cèpes et fromage, dessert de Noël

Vin blanc, rosé, rouge, pétillant, café ou pousse café

Musique Charlie musique

Inscription avant le 17 décembre .

Salle des fêtes Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 11 04 68

