Repas Dansant Montaigu-le-Blin

Repas Dansant

salle des fêtes Montaigu-le-Blin Allier

Début : 2025-11-09 12:00:00

Repas dansant

Organisé par le comité des fêtes

Animé par l’Orchestre M. Virlogeux

23 € le repas

salle des fêtes Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 73 51 alain.colette.charbonnier@orange.fr

English :

Dinner dance

Organized by the Comité des fêtes

Entertained by the M. Virlogeux Orchestra

23 ? per meal

German :

Mahlzeit mit Tanz

Organisiert vom Festkomitee

Unterhalten vom Orchester M. Virlogeux

23 ? das Essen

Italiano :

Cena danzante

Organizzato dal Comitato delle feste

Ospitata dall’Orchestra M. Virlogeux

23 ? per il pasto

Espanol :

Cena con baile

Organizado por el Comité de Fiestas

Organizado por la Orquesta M. Virlogeux

23 € para la comida

