Repas Dansant Montaigu-le-Blin

salle des fêtes Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Début : 2025-11-09 12:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Repas dansant
Organisé par le comité des fêtes
Animé par l’Orchestre M. Virlogeux
23 € le repas
salle des fêtes Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 73 51 alain.colette.charbonnier@orange.fr
English :
Dinner dance
Organized by the Comité des fêtes
Entertained by the M. Virlogeux Orchestra
23 ? per meal
German :
Mahlzeit mit Tanz
Organisiert vom Festkomitee
Unterhalten vom Orchester M. Virlogeux
23 ? das Essen
Italiano :
Cena danzante
Organizzato dal Comitato delle feste
Ospitata dall’Orchestra M. Virlogeux
23 ? per il pasto
Espanol :
Cena con baile
Organizado por el Comité de Fiestas
Organizado por la Orquesta M. Virlogeux
23 € para la comida
