Repas dansant Salle St Martin Montélimar

Repas dansant

Salle St Martin 1 rue Bernard Cathelin Montélimar

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Repas dansant animé par Pauline et Alex. Tous styles de musiques et danses.

Salle St Martin 1 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38

English :

Dinner dance hosted by Pauline and Alex. All styles of music and dance.

