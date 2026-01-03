Repas dansant Salle St Martin Montélimar
Repas dansant Salle St Martin Montélimar dimanche 22 février 2026.
Repas dansant
Salle St Martin 1 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : dimanche 22 février 2026
Début : 12:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Repas dansant animé par Pauline et Alex. Tous styles de musiques et danses.
Salle St Martin 1 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 78 38
English :
Dinner dance hosted by Pauline and Alex. All styles of music and dance.
