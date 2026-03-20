Repas dansant Salle des fêtes Montignac-Lascaux

Repas dansant

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

12h. Repas dansant organisé par l’association communale de chasse La Brande Montignacoise et animé par Thierry Combeau. Sur réservation avant le 8 avril. 26€ (enfant 1/2 tarif)

Repas dansant organisé par l’association communale de chasse La Brande Montignacoise et animé par Thierry Combeau

Au menu

Kir

Velouté de légumes

Filet de lieu noir et pesto à la tomate

Civet de sanglier au vin blanc et ses croûtons

Pause du chasseur

Rôti de biche sauce champignons

Gratin de pommes de terre

Salade et son duo de fromages

Panacotta à la fraise

Café

Sur réservation avant le 8 avril .

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 98 86 69

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English : Repas dansant

12h. Meal and dance organized by the La Brande Montignacoise communal hunting association, with entertainment by Thierry Combeau. Reservations required by April 8. 26? (children 1/2 price)

L’événement Repas dansant Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère