Repas dansant Salle des fêtes Montignac-Lascaux
Repas dansant Salle des fêtes Montignac-Lascaux dimanche 12 avril 2026.
Repas dansant
Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
12h. Repas dansant organisé par l’association communale de chasse La Brande Montignacoise et animé par Thierry Combeau. Sur réservation avant le 8 avril. 26€ (enfant 1/2 tarif)
Repas dansant organisé par l’association communale de chasse La Brande Montignacoise et animé par Thierry Combeau
Au menu
Kir
Velouté de légumes
Filet de lieu noir et pesto à la tomate
Civet de sanglier au vin blanc et ses croûtons
Pause du chasseur
Rôti de biche sauce champignons
Gratin de pommes de terre
Salade et son duo de fromages
Panacotta à la fraise
Café
Sur réservation avant le 8 avril .
Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 98 86 69
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English : Repas dansant
12h. Meal and dance organized by the La Brande Montignacoise communal hunting association, with entertainment by Thierry Combeau. Reservations required by April 8. 26? (children 1/2 price)
L’événement Repas dansant Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère