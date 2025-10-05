Repas dansant musette avec Nicolas Grandfils Le Chomeil Saint-Paulien

Repas dansant musette avec Nicolas Grandfils Le Chomeil Saint-Paulien dimanche 5 octobre 2025.

Repas dansant musette avec Nicolas Grandfils

Le Chomeil Grande Halle Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 12:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Un repas dansant au son de l’accordéon et animé par Nicolas Grandfils animations est organisé par la FASC (fédération des associations sportives et culturelles) de Saint-Paulien.

Rendez-vous à midi à la Grande Halle pour un dimanche plein de bonheur.

Le Chomeil Grande Halle Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 40 47 fascsaintpaulien@gmail.com

English :

The FASC (Fédération des Associations Sportives et Culturelles) of Saint-Paulien is organizing a dinner-dance with accordion music and entertainment by Nicolas Grandfils.

See you at noon at the Grande Halle for a Sunday full of fun.

German :

Ein Tanzessen zu Akkordeonmusik und unter der Leitung von Nicolas Grandfils animations wird von der FASC (Fédération des associations sportives et culturelles) von Saint-Paulien organisiert.

Wir treffen uns um 12 Uhr in der Grande Halle, um einen Sonntag voller Glück zu erleben.

Italiano :

La FASC (Federazione delle associazioni sportive e culturali) di Saint-Paulien organizza un pranzo e un ballo, con musica per fisarmonica e l’animazione di Nicolas Grandfils.

Ci vediamo a mezzogiorno alla Grande Halle per una domenica all’insegna del divertimento.

Espanol :

La FASC (Federación de Asociaciones Deportivas y Culturales) de Saint-Paulien organiza una comida y un baile, con música de acordeón y la animación de Nicolas Grandfils.

Nos vemos a mediodía en la Grande Halle para un domingo lleno de diversión.

L’événement Repas dansant musette avec Nicolas Grandfils Saint-Paulien a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay