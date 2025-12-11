Repas dansant Nargis
Repas dansant Nargis samedi 31 janvier 2026.
Repas dansant
Nargis Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Repas dansant
Soirée Disco jusqu’à nos jours organisé par le comité des fêtes et des loisirs de Nargis ! Le repas dansant de votre début d’année avec Prodaka DJ. Repas sur réservation. .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 52 23 45
English :
Dancing meal
L’événement Repas dansant Nargis a été mis à jour le 2025-12-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS