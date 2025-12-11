Repas dansant Nargis

Repas dansant

Repas dansant

Soirée Disco jusqu’à nos jours organisé par le comité des fêtes et des loisirs de Nargis ! Le repas dansant de votre début d’année avec Prodaka DJ. Repas sur réservation. .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 52 23 45

Dancing meal

