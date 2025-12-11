Repas dansant Salle polyvalente Pré Bourru Naves

Repas dansant

Salle polyvalente Pré Bourru Rue du Pré Bourru Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Repas dansant Menu Aprrétif offert — Charcuterie Fideua (paëlla aux pâtes). Tarte aux pommes Café Tarif 20 € Buvette Musique Sur réservation .

Salle polyvalente Pré Bourru Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 18 77 85

English :

L’événement Repas dansant Naves a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze