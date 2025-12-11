Repas dansant Salle polyvalente Pré Bourru Naves
Salle polyvalente Pré Bourru Rue du Pré Bourru Naves Corrèze
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Repas dansant Menu Aprrétif offert — Charcuterie Fideua (paëlla aux pâtes). Tarte aux pommes Café Tarif 20 € Buvette Musique Sur réservation .
Salle polyvalente Pré Bourru Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 18 77 85
