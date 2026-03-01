Repas dansant Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin
Repas dansant Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin samedi 28 mars 2026.
Repas dansant
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Ambiance musicale et piste de danse toute la soirée.
Menu fait maison
Kir royal
Salade printanière
Médaillon de porc de la ferme Bosc Renard et jardinière de légumes
Fromages
Tarte aux pommes café
Boissons non comprises .
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-18 par Vexin Normand Tourisme