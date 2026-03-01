Repas dansant Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin

Repas dansant

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ambiance musicale et piste de danse toute la soirée.

Menu fait maison

Kir royal

Salade printanière

Médaillon de porc de la ferme Bosc Renard et jardinière de légumes

Fromages

Tarte aux pommes café

Boissons non comprises .

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-18 par Vexin Normand Tourisme