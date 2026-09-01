Informations pratiques

Nieulle-sur-Seudre

Repas dansant

Salle des fêtes Nieulle-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Repas dansant animé par DJ Séb, avec un menu complet pour adultes et un menu enfant. Réservations du 1er au 20 septembre.

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Salle des fêtes Nieulle-sur-Seudre 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 41 13 31

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English :

Dinner dance hosted by DJ Séb, featuring a full menu for adults and a children’s menu. Reservations from September 1 to 20.

L’événement Repas dansant Nieulle-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes