Repas dansant Nogent-le-Rotrou

Repas dansant

5 Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Le cercle des anciens de Valéo a le plaisir de vous convier à son repas dansant le 26 mars à 12h. L’orchestre de Michaël Richard avec ses 3 musiciens y jouera vos airs préférés.

Réservation avec règlement avant le 15 mars auprès des contact communiqués.

Prix adhérent 40 € (repas + orchestre)

Non adhérent 50 € (repas + orchestre) .

5 Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 81 56 86

English :

The Valéo Alumni Club is pleased to invite you to its dinner dance on March 26 at 12pm. Michaël Richard’s 3-piece orchestra will play your favorite tunes.

Reservations and payment by March 15 to the contact details given.

Member price: 40 ?

Non-members: 50 ?

