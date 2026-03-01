Repas dansant Nogent-le-Rotrou
Repas dansant Nogent-le-Rotrou jeudi 26 mars 2026.
Repas dansant
5 Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 12:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Le cercle des anciens de Valéo a le plaisir de vous convier à son repas dansant le 26 mars à 12h. L’orchestre de Michaël Richard avec ses 3 musiciens y jouera vos airs préférés.
Réservation avec règlement avant le 15 mars auprès des contact communiqués.
Prix adhérent 40 €
Non adhérent 50 €
Le cercle des anciens de Valéo a le plaisir de vous convier à son repas dansant le 26 mars à 12h. L’orchestre de Michaël Richard avec ses 3 musiciens y jouera vos airs préférés.
Réservation avec règlement avant le 15 mars auprès des contact communiqués.
Prix adhérent 40 € (repas + orchestre)
Non adhérent 50 € (repas + orchestre) .
5 Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 81 56 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Valéo Alumni Club is pleased to invite you to its dinner dance on March 26 at 12pm. Michaël Richard’s 3-piece orchestra will play your favorite tunes.
Reservations and payment by March 15 to the contact details given.
Member price: 40 ?
Non-members: 50 ?
L’événement Repas dansant Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-03 par OTs DU PERCHE