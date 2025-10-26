REPAS DANSANT OCTOBRE ROSE Valras-Plage

REPAS DANSANT OCTOBRE ROSE Valras-Plage dimanche 26 octobre 2025.

REPAS DANSANT OCTOBRE ROSE

11 Boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

L’association L’Espoir de Valras-Plage organise un repas dansant pour Octobre Rose. Menu gourmand, ambiance festive et solidaire. Les bénéfices seront intégralement reversés à la lutte contre le cancer du sein.

L’association L’Espoir de Valras-Plage vous invite à partager un moment chaleureux et solidaire dans le cadre d’Octobre Rose, le dimanche 26 octobre 2025 à 12h30 au Palais de la Mer.

Au programme

Apéritif convivial

Bruschetta, Serrano & salade

Fidéua (paella de pâtes)

Assortiment fromager avec noix & raisins

Pâtisserie gourmande

Café, vins et eaux compris

La journée se poursuivra dans la bonne humeur avec un repas dansant placé sous le signe du partage et de la solidarité.

Les bénéfices de cette journée seront reversés au profit de la lutte contre le cancer du sein. .

11 Boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

English :

The L’Espoir de Valras-Plage association is organizing a dinner-dance for Pink October. Gourmet menu, festive and supportive atmosphere. All profits will be donated to the fight against breast cancer.

German :

Der Verein L’Espoir de Valras-Plage organisiert ein Tanzessen für den Rosa Oktober. Feinschmeckermenü, festliche und solidarische Atmosphäre. Die Einnahmen gehen vollständig an den Kampf gegen Brustkrebs.

Italiano :

L’associazione L’Espoir de Valras-Plage organizza una cena danzante per l’ottobre rosa. Menù gourmet, atmosfera festosa e solidarietà. L’intero ricavato sarà devoluto alla lotta contro il cancro al seno.

Espanol :

La asociación L’Espoir de Valras-Plage organiza una cena-baile por el Octubre Rosa. Menú gastronómico, ambiente festivo y solidario. Todos los beneficios se donarán a la lucha contra el cáncer de mama.

