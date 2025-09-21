Repas dansant Paella Salle polyvalente Semussac
Repas dansant Paella Salle polyvalente Semussac dimanche 21 septembre 2025.
Repas dansant Paella
Salle polyvalente Allée des charmes Semussac Charente-Maritime
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Début : 2025-09-21 12:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
L’association Tradition de la Vie Rurale organise un repas dansant avec paella.
Apéritif sangria
Tapas
Paella
Crème catalane
Café vin compris
Salle polyvalente Allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 79 70 38
English :
The association Tradition de la Vie Rurale organizes a dinner-dance with paella.
Aperitif sangria
Tapas
Paella
Catalan cream
Coffee and wine included
German :
Der Verein Tradition de la Vie Rurale organisiert ein Tanzessen mit Paella.
Aperitif Sangria
Tapas
Paella
Katalanische Creme
Kaffee inkl. Wein
Italiano :
L’associazione Tradition de la Vie Rurale organizza una cena danzante con paella.
Aperitivo sangria
Tapas
Paella
Crema catalana
Caffè e vino inclusi
Espanol :
La asociación Tradition de la Vie Rurale organiza una cena-baile con paella.
Aperitivo sangría
Tapas
Paella
Crema catalana
Café y vino incluidos
L’événement Repas dansant Paella Semussac a été mis à jour le 2025-09-11 par Royan Atlantique