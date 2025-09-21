Repas dansant Paella Salle polyvalente Semussac

Repas dansant Paella Salle polyvalente Semussac dimanche 21 septembre 2025.

Repas dansant Paella

Salle polyvalente Allée des charmes Semussac Charente-Maritime

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 12:00:00
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

L’association Tradition de la Vie Rurale organise un repas dansant avec paella.
Apéritif sangria
Tapas
Paella
Crème catalane
Café vin compris
  .

Salle polyvalente Allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 79 70 38 

English :

The association Tradition de la Vie Rurale organizes a dinner-dance with paella.
Aperitif sangria
Tapas
Paella
Catalan cream
Coffee and wine included

German :

Der Verein Tradition de la Vie Rurale organisiert ein Tanzessen mit Paella.
Aperitif Sangria
Tapas
Paella
Katalanische Creme
Kaffee inkl. Wein

Italiano :

L’associazione Tradition de la Vie Rurale organizza una cena danzante con paella.
Aperitivo sangria
Tapas
Paella
Crema catalana
Caffè e vino inclusi

Espanol :

La asociación Tradition de la Vie Rurale organiza una cena-baile con paella.
Aperitivo sangría
Tapas
Paella
Crema catalana
Café y vino incluidos

L’événement Repas dansant Paella Semussac a été mis à jour le 2025-09-11 par Royan Atlantique