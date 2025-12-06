Repas dansant par la captivante

La Résie-Saint-Martin Haute-Saône

L’aappma la Captivante organise une soirée repas dansant (choucroute) animé par PMS PROD avec Karaoké pour le Téléthon 2025 à la salle des fêtes de la Résie St Martin. .

La Résie-Saint-Martin 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 89 00 79 aappma.lacaptivante@gmail.com

