Repas dansant par la captivante La Résie-Saint-Martin samedi 6 décembre 2025.
La Résie-Saint-Martin Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
L’aappma la Captivante organise une soirée repas dansant (choucroute) animé par PMS PROD avec Karaoké pour le Téléthon 2025 à la salle des fêtes de la Résie St Martin. .
La Résie-Saint-Martin 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 89 00 79 aappma.lacaptivante@gmail.com
