Repas dansant

Petersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08 11:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Venez partager un moment de convivialité, de bonne humeur et de gourmandise lors d’une soirée repas dansant avec comme repas un couscous royal.

Nous vous invitons à partager un moment de convivialité, de bonne humeur et de gourmandise lors de notre Repas Dansant.

Au programme Couscous Royal préparé avec soin par nos chefs, pour une explosion de saveurs qui ravira vos papilles.

Animation musicale dynamique et entraînante par Les Dominos , pour vous faire danser toute la soirée sur les meilleurs hits ! .

Petersbach 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 05 86 90 daniel_oster@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a moment of conviviality, good humor and gourmet delights during an evening of dinner and dancing with a royal couscous meal.

L’événement Repas dansant Petersbach a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre