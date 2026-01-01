Repas dansant

Salle Polyvalente PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

L’USP rugby vous convie à leur soirée dansante ou la musique rythmera un repas terroir !

Menu

Velouté au potiron

Confit de canard et frites

Salade

Fromage du berger

Croustade

L’ambiance sera assurée par l’orchestre Isis.

Sur inscription.

Salle Polyvalente PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 82 83 14 74

English :

The USP Rugby invites you to their dance party, where music will set the rhythm of a local meal!

Menu

Pumpkin soup

Duck confit with French fries

Salad

Shepherd’s cheese

Croustade

The atmosphere will be provided by the Isis orchestra.

Registration required.

