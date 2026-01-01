Repas dansant Salle Polyvalente Plaisance
Repas dansant Salle Polyvalente Plaisance samedi 31 janvier 2026.
Repas dansant
Salle Polyvalente PLAISANCE Plaisance Gers
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31
L’USP rugby vous convie à leur soirée dansante ou la musique rythmera un repas terroir !
Menu
Velouté au potiron
Confit de canard et frites
Salade
Fromage du berger
Croustade
L’ambiance sera assurée par l’orchestre Isis.
Sur inscription.
Salle Polyvalente PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 82 83 14 74
English :
The USP Rugby invites you to their dance party, where music will set the rhythm of a local meal!
Menu
Pumpkin soup
Duck confit with French fries
Salad
Shepherd’s cheese
Croustade
The atmosphere will be provided by the Isis orchestra.
Registration required.
