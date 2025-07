Repas dansant Salle des fêtes Plourivo

Repas dansant Salle des fêtes Plourivo samedi 6 septembre 2025.

Repas dansant

Salle des fêtes Allée du Mezou Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Repas organisé par Un rayon de soleil pour nos ptits guerriers et animé par Jacky. Au menu: kir, taboulé, saucisse frites, far, café. Réservation possible sur Hello Asso. .

Salle des fêtes Allée du Mezou Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 05 74 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas dansant Plourivo a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol