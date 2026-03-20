Repas dansant poule au pot

Salle Loelia Aureilhan Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Le comité des fêtes d’Aureilhan a le plaisir de vous inviter à son traditionnel repas de la poule au pot, le 11 avril 2026 à partir de 19h30, à la salle Loelia.

Au programme une bonne table, une ambiance conviviale… et bien sûr une animation musicale pour digérer tout ça en rythme ou se faire plaisir ! Autant dire que la soirée pourrait bien se prolonger tard dans la nuit.

Alors n’hésitez pas venez nombreux partager ce moment gourmand et festif.

Toutes les informations pratiques se trouvent sur le flyer joint. .

Salle Loelia Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 00 57 40 comite.fetes.aureilhan40@gmail.com

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English : Repas dansant poule au pot

L’événement Repas dansant poule au pot Aureilhan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mimizan