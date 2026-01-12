Repas dansant pour la Saint Valentin Saint-Vincent-de-Cosse

Repas dansant pour la Saint Valentin

Les fêtes sont terminées, ceci dit, partager des moments festifs, en toute convivialité, autour d’un bon repas pour ensuite faire quelques pas de danse, c’est une belle entrée en la matière pour commencer l’année !

L’association Les Amis de Saint Vincent de Cosse organise le dimanche 25 janvier à 12h à la salle des fêtes un repas dansant pour la Saint Vincent.

Repas animé par Juju Night Party Club.

Réservation obligatoire avant le 20/01. .

Salle des fêtes Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 71 20

