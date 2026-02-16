REPAS DANSANT Quincampoix-Fleuzy

REPAS DANSANT

1 Chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy Oise

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-15 00:00:00

Date(s) :

2026-03-14

?? Votre Nouveau Rendez-vous !

Repas dansant sur le thème des années 80 -90 & 2000 !!!

Revivez toutes les légendes des années folles avec Animation Dj et distribution de cadeaux pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !!!

?? FORMULE UNIQUE AVEC REPAS:

Apéritif/ plat ( Poulet basquaise ) Fromage dessert 30€ ( Boissons non incluses )

Réservation obligatoire

??: 0677920548

1 Chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy 60220 Oise Hauts-de-France +33 6 77 92 05 48 letropico@orange.fr

English :

?? Your New Appointment!

80’s -90’s & 2000’s themed dinner dance !!!

Relive all the legends of the Roaring Twenties with DJ entertainment and gift distribution to party the night away!!!!

?? UNIQUE FORMULA WITH MEAL:

Aperitif/ main course ( Poulet basquaise ) Cheese dessert 30? ( Drinks not included )

Reservation required

??: 0677920548

