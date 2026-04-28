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AGENDA · Saint-Sauveur

Repas dansant Réunionais Saint-Sauveur

samedi 3 octobre 2026 · Saint-Sauveur

Repas dansant Réunionais Saint-Sauveur

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
La Garosse
Ville
33250 Saint-Sauveur
Département
Gironde
Tarif
20 20 20 Tarif de base - plein tarif

Saint-Sauveur

Repas dansant Réunionais

La Garosse Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
L’association quatre pattes et un toit organise un dîner dansant réunionais.
Au menu : punch ; snacks créoles ; rougail saucisse ; rougail mangue ; fromage ; flan coco ; vins rouges et softs.
Soirée dansante DJ.
Les bénéfices seront versés à l’association, pour les animaux du refuge.
Sur réservation.
Cet événement vous est proposé dans le cadre de la Journée Mondiale des Animaux.   .

La Garosse Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 51  partenariat@quatrepattesuntoit.fr

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English : Repas dansant Réunionais

L’événement Repas dansant Réunionais Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Médoc-Vignoble

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