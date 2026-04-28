Informations pratiques

Saint-Sauveur

Repas dansant Réunionais

La Garosse Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

L’association quatre pattes et un toit organise un dîner dansant réunionais.

Au menu : punch ; snacks créoles ; rougail saucisse ; rougail mangue ; fromage ; flan coco ; vins rouges et softs.

Soirée dansante DJ.

Les bénéfices seront versés à l’association, pour les animaux du refuge.

Sur réservation.

Cet événement vous est proposé dans le cadre de la Journée Mondiale des Animaux. .

La Garosse Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 51 partenariat@quatrepattesuntoit.fr

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English : Repas dansant Réunionais

L’événement Repas dansant Réunionais Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Médoc-Vignoble