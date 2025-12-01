Repas dansant Réveillon 2025 Salle des Fêtes Névez

Repas dansant Réveillon 2025

Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Menu (boissons non comprises)

Apéritif et ses amuses-bouches

Entrées

Tatin de foie gras (compotée d’oignons et fine croûte feuilletée)

Cassolette de Saint Jacques (poireaux fondants et crème safranée)

Plat au choix

Suprême de volaille fermière sauce morilles et gratin dauphinois

ou

Lieu jaune rôti émulsion au champagne, fondue de poireaux et écrasé de pommes de terre

Salade et fromage

Dessert au choix

Charlotte à la crème de marron et poire

ou

Verrine croustillante aux trois chocolats (à base de gavotte)

Café Thé Infusion

Inscription jusqu’au 15 décembre inclus à l’Office de Tourisme, au Nezcafé ou au bar Le Rocher à Port-Manec’h .

Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

English :

L’événement Repas dansant Réveillon 2025 Névez a été mis à jour le 2025-11-27 par OTC CCA