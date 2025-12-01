Repas dansant Réveillon 2025 Salle des Fêtes Névez
Repas dansant Réveillon 2025
Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Menu (boissons non comprises)
Apéritif et ses amuses-bouches
Entrées
Tatin de foie gras (compotée d’oignons et fine croûte feuilletée)
Cassolette de Saint Jacques (poireaux fondants et crème safranée)
Plat au choix
Suprême de volaille fermière sauce morilles et gratin dauphinois
ou
Lieu jaune rôti émulsion au champagne, fondue de poireaux et écrasé de pommes de terre
Salade et fromage
Dessert au choix
Charlotte à la crème de marron et poire
ou
Verrine croustillante aux trois chocolats (à base de gavotte)
Café Thé Infusion
Inscription jusqu’au 15 décembre inclus à l’Office de Tourisme, au Nezcafé ou au bar Le Rocher à Port-Manec’h .
Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
