Repas dansant Salle JL Caron Revin
Repas dansant Salle JL Caron Revin samedi 11 avril 2026.
Repas dansant
Salle JL Caron 75 quai Edgard Quinet Revin Ardennes
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif enfant
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’Amicale Franco-Portugaise de Revin vous invite à son repas dansant. Une soirée où l’on partage la bonne humeur, la musique et l’esprit chaleureux du Portugal. Au menu Apéritif, Soupe aux choux, Morue (la star de la cuisine portugaise), Fromage, Dessert et Café. Au tarif de 30 € Mais aussi musique, danse et ambiance portugaise.Entre folklore, traditions et bonne table, venez voyager au Portugal le temps d’une soirée.
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Salle JL Caron 75 quai Edgard Quinet Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 6 84 59 92 13
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English :
The Amicale Franco-Portugaise de Revin invites you to its dinner dance. An evening of good cheer, music and the warm spirit of Portugal. Menu: Aperitif, Cabbage soup, Cod (the star of Portuguese cuisine), Cheese, Dessert and Coffee. Price: 30? Folklore, traditions and good food will take you on a journey to Portugal for an evening.
L’événement Repas dansant Revin a été mis à jour le 2026-03-27 par Ardennes Tourisme
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