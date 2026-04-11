Repas dansant Rosiers-d’Égletons
Repas dansant Rosiers-d’Égletons samedi 11 avril 2026.
Rosiers-d’Égletons
Repas dansant
Rosiers-d’Égletons Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Repas dansant sur réservation. .
Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 60 50 64
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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