Rosiers-d’Égletons

Repas dansant

Rosiers-d’Égletons Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Repas dansant sur réservation. .

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 60 50 64

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Rosiers-d’Égletons a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières