Repas dansant Roulans

Repas dansant Roulans dimanche 28 septembre 2025.

Repas dansant

Espace culturel Roulans Doubs

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Début : 2025-09-28 12:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Repas dansant accompagné par Pascal Jacquin et Dany

Apéro
Terrine de Saint Jacques et accompagnements
Trou Normand
Jambonnette volaille farcie
Galette de pomme de terre et légumes oubliés
Fromage et salade
Framboisier et son coulis café
Traiteur Boucherie Lesserteur

Réservation jusqu’au 22 Septembre   .

Espace culturel Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 42 59 96 

L’événement Repas dansant Roulans a été mis à jour le 2025-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS