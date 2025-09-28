Repas dansant Roulans
Repas dansant Roulans dimanche 28 septembre 2025.
Repas dansant
Espace culturel Roulans Doubs
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 12:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Repas dansant accompagné par Pascal Jacquin et Dany
Apéro
Terrine de Saint Jacques et accompagnements
Trou Normand
Jambonnette volaille farcie
Galette de pomme de terre et légumes oubliés
Fromage et salade
Framboisier et son coulis café
Traiteur Boucherie Lesserteur
Réservation jusqu’au 22 Septembre .
Espace culturel Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 42 59 96
English : Repas dansant
German : Repas dansant
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas dansant Roulans a été mis à jour le 2025-09-08 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS