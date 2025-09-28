Repas dansant Roulans

Repas dansant Roulans dimanche 28 septembre 2025.

Espace culturel Roulans

Début : 2025-09-28 12:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Repas dansant accompagné par Pascal Jacquin et Dany

Apéro

Terrine de Saint Jacques et accompagnements

Trou Normand

Jambonnette volaille farcie

Galette de pomme de terre et légumes oubliés

Fromage et salade

Framboisier et son coulis café

Traiteur Boucherie Lesserteur

Réservation jusqu’au 22 Septembre .

Espace culturel Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 42 59 96

