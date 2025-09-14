Repas dansant Condé sur Huisne Sablons sur Huisne
Repas dansant Condé sur Huisne Sablons sur Huisne dimanche 14 septembre 2025.
Repas dansant
Condé sur Huisne 19 Rue du Maréchal Leclerc Sablons sur Huisne Orne
Début : 2025-09-14 12:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Repas dansant animé par Nicolas DEVOIR (accordéon musette).
Pratique à la salle des fêtes Paul Pelleray à Condé-sur-Huisne. Réservation jusqu’au 8 septembre.
Une organisation du Club de la Bonne Ambiance de Coulonges-les-Sablons. .
Condé sur Huisne 19 Rue du Maréchal Leclerc Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 37 52 00 16 labonneambiance61pbc@gmail.com
