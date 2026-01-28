REPAS DANSANT Saint-André-de-Chalencon
REPAS DANSANT Saint-André-de-Chalencon samedi 7 février 2026.
REPAS DANSANT
Salle des fêtes, les Champs vios Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Repas concert organisé par l’APE de l’école de St André
Réservation sur hello asso
https://www.helloasso.com/…/boutiques/repas-concert-1…
concert à partir de21h, gratuit et ouvert à tous
Salle des fêtes, les Champs vios Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 063227
English :
Meal concert organized by the APE of the St André school
Reservations on hello asso
https://www.helloasso.com/…/boutiques/repas-concert-1…
concert from9pm, free and open to all
L’événement REPAS DANSANT Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron