Repas dansant Saint-Aquilin

Soirée animée par Olivier Grimard, ambiance années 90.

Menu entrecôte, frites, vin, dessert (porter ses couverts).

19h. Tarif 20 €. Sur réservation avant le 31/08.

Comité des fêtes 06 75 32 37 24

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 37 24

Italiano :

Ospitato da Olivier Grimard, con un’atmosfera anni ’90.

Menu: costata di manzo, patatine, vino, dessert (portare le posate).

19h. Prezzo: 20 €. Su prenotazione entro il 31/08.

Comitato delle feste 06 75 32 37 24

