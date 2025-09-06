Repas dansant Saint-Aquilin
Repas dansant Saint-Aquilin samedi 6 septembre 2025.
Repas dansant
Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Soirée animée par Olivier Grimard, ambiance années 90.
Menu entrecôte, frites, vin, dessert (porter ses couverts).
19h. Tarif 20 €. Sur réservation avant le 31/08.
Comité des fêtes 06 75 32 37 24
Soirée animée par Olivier Grimard, ambiance années 90.
Menu entrecôte, frites, vin, dessert (porter ses couverts).
19h. Tarif 20 €. Sur réservation avant le 31/08.
Comité des fêtes 06 75 32 37 24 .
Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 37 24
English : Repas dansant
– 7pm: Tartiflette evening with salad and dessert.
Reservations required, places limited.
Restaurant Le Saint Aquilin 05 53 07 00 03
– 20h-20h15, in the church: bells.
German : Repas dansant
– 19 Uhr: Tartiflette-Abend mit Salat und Dessert.
Mit Reservierung, begrenzte Plätze.
Restaurant Le Saint Aquilin 05 53 07 00 03
– 20h-20h15, in der Kirche: Schellen.
Italiano :
Ospitato da Olivier Grimard, con un’atmosfera anni ’90.
Menu: costata di manzo, patatine, vino, dessert (portare le posate).
19h. Prezzo: 20 €. Su prenotazione entro il 31/08.
Comitato delle feste 06 75 32 37 24
Espanol : Repas dansant
– 19.00 h: Tartiflette con ensalada y postre.
Reserva obligatoria, plazas limitadas.
Restaurante Le Saint Aquilin 05 53 07 00 03
– 20.00-20.15 h, en la iglesia: toque de campanas.
L’événement Repas dansant Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-08-20 par Vallée de l’Isle en Périgord