Repas dansant Saint-Bonnet-près-Bort

L’association Le Plateau Bortois Organisation vous invite à un repas dansant dont les profits iront au Téléthon. Repas animé par ENERGY
Au menu salade de saison, suprême de volaille en sauce gration de pomme de terre et haricots verts, fromage et framboisier.
Sur réservations avant le mardi 25 novembre
Buvette tombola et ventes d’articles Téléthon .
Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 13 46
