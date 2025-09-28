Repas dansant Saint-Dizant-du-Gua
Repas dansant Saint-Dizant-du-Gua dimanche 14 décembre 2025.
Salle communale Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-12-14 12:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Les Aînés Ruraux vous invitent à partager un moment convivial, gourmand et festif lors de leur grand repas dansant ! Une journée placée sous le signe de la bonne humeur, de la danse et des saveurs.
Salle communale Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 82 48 43
English :
The Aînés Ruraux invite you to share a convivial, gourmet and festive moment at their big dinner dance! A day of good cheer, dancing and flavors.
