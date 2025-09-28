Repas dansant Saint-Dizant-du-Gua

Repas dansant

Salle communale Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 12:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Les Aînés Ruraux vous invitent à partager un moment convivial, gourmand et festif lors de leur grand repas dansant ! Une journée placée sous le signe de la bonne humeur, de la danse et des saveurs.

Salle communale Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 82 48 43

English :

The Aînés Ruraux invite you to share a convivial, gourmet and festive moment at their big dinner dance! A day of good cheer, dancing and flavors.

