Repas dansant Salle des fêtes Saint-Germain-du-Salembre

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Repas dansant poule au pot, animation assurée par Thierry Combeau.
12h, salle des fêtes.
25€/pers. Sur réservation.
La Clé du Temps 06 68 58 40 59 .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 58 40 59
