Repas dansant Saint-Léon-sur-l’Isle
Repas dansant Saint-Léon-sur-l’Isle dimanche 7 décembre 2025.
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 35 50
English : Repas dansant
Dinner dance
8pm, salle des fêtes
On reservation
Soccer Club 06 70 03 93 68
German : Repas dansant
Tanzende Mahlzeit
20 Uhr, Festsaal
Auf Reservierung
Fußballverein 06 70 03 93 68
Italiano :
Cena danzante
Salle des fêtes
Club de l’Amitié 05 53 81 35 50
Espanol : Repas dansant
Cena con baile
20:00 h, sala de fiestas
Con reserva previa
Club de fútbol 06 70 03 93 68
L’événement Repas dansant Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-10-10 par Vallée de l’Isle en Périgord