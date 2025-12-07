Repas dansant Saint-Léon-sur-l’Isle

Repas dansant Saint-Léon-sur-l’Isle dimanche 7 décembre 2025.

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 35 50

English : Repas dansant

Dinner dance

8pm, salle des fêtes

On reservation

Soccer Club 06 70 03 93 68

German : Repas dansant

Tanzende Mahlzeit

20 Uhr, Festsaal

Auf Reservierung

Fußballverein 06 70 03 93 68

Italiano :

Cena danzante

Salle des fêtes

Espanol : Repas dansant

Cena con baile

20:00 h, sala de fiestas

Con reserva previa

Club de fútbol 06 70 03 93 68

