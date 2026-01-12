Repas dansant

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Repas dansant animé par DJ Pat.

Tarifs 20 € adultes et 12 € moins de 12 ans.

19h30, salle des fêtes

Sur réservation avant le 20/02

Judo club 06 78 78 76 87 06 63 25 13 96

Repas dansant animé par DJ Pat.

Menu soupe du potager, assiette périgourdine, jambon braisé, gratin dauphinois, salade et fromage, dessert du moment et café.

Tarifs 20 € adultes et 12 € moins de 12 ans.

19h30, salle des fêtes

Sur réservation avant le 20/02

Judo club 06 78 78 76 87 06 63 25 13 96 .

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 25 13 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas dansant

Dinner dance

8pm, salle des fêtes

On reservation

Soccer Club 06 70 03 93 68

L’événement Repas dansant Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-01-10 par Vallée de l’Isle en Périgord