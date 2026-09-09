AGENDA · Saint-Maurice-la-Souterraine
Repas dansant Saint-Maurice-la-Souterraine
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Maurice-la-Souterraine
Informations pratiques
Saint-Maurice-la-Souterraine
Repas dansant
Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 12:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Repas dansant du Club Amitiés Loisirs, animé par Fabrice Portrait de Gégé Musette. .
Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 24 02 44 gege-renaud@wanadoo.fr
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien