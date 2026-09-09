Informations pratiques

Saint-Maurice-la-Souterraine

Repas dansant

Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 12:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Repas dansant du Club Amitiés Loisirs, animé par Fabrice Portrait de Gégé Musette. .

Salle des Fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 24 02 44 gege-renaud@wanadoo.fr

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien