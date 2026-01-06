Repas dansant Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse
Repas dansant Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse samedi 7 février 2026.
Repas dansant
Espace du Bagnol Entre Saint-Michel-sur-Savasse et Montmiral Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : 
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Profitez d’un repas dansant autour de la musique des années 80 pour une soirée dans une ambiance de folie ! Venez nombreux !
Espace du Bagnol Entre Saint-Michel-sur-Savasse et Montmiral Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 20 19 72
English :
Enjoy a meal and dance to the music of the 80s for an evening in a crazy atmosphere! Come one, come all!
