Repas dansant Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse

Repas dansant

Espace du Bagnol Entre Saint-Michel-sur-Savasse et Montmiral Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Profitez d’un repas dansant autour de la musique des années 80 pour une soirée dans une ambiance de folie ! Venez nombreux !

Espace du Bagnol Entre Saint-Michel-sur-Savasse et Montmiral Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 20 19 72

English :

Enjoy a meal and dance to the music of the 80s for an evening in a crazy atmosphere! Come one, come all!

