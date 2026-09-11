AGENDA · Sainte-Cécile
Repas dansant Sainte-Cécile
samedi 7 novembre 2026 · Sainte-Cécile
Informations pratiques
Sainte-Cécile
Repas dansant
Salle des Fêtes Sainte-Cécile Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:00:00
fin : 2026-11-07 23:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Repas dansant par le Comité des Fêtes de la Chapelle-Cécelin qui se tiendra à la salle des fêtes de Sainte-Cécile, avec Adrien Animations.
Réservations au 06 12 74 51 78 .
Salle des Fêtes Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 6 12 74 51 78
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Sainte-Cécile a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Villedieu-les-Poêles