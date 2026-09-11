Informations pratiques

Sainte-Cécile

Repas dansant

Salle des Fêtes Sainte-Cécile Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07 23:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Repas dansant par le Comité des Fêtes de la Chapelle-Cécelin qui se tiendra à la salle des fêtes de Sainte-Cécile, avec Adrien Animations.

Réservations au 06 12 74 51 78 .

Salle des Fêtes Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie +33 6 12 74 51 78

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Sainte-Cécile a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Villedieu-les-Poêles