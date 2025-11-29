Repas dansant Sainte-Verge salle Alcide d’Orbigny Sainte-Verge

Repas dansant Sainte-Verge

salle Alcide d’Orbigny Chemin du Pâtis Sainte-Verge Deux-Sèvres

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Rendez-vous le samedi 29 novembre à la salle Alcide d’Orbigny, 19 heures, pour une soirée pleine de bonne humeur, de musique et de gourmandise ! Penser à prendre vos assiettes et vos couverts

Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées !

salle Alcide d’Orbigny Chemin du Pâtis Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 25 84

English : Repas dansant Sainte-Verge

Join us on Saturday, November 29 at Salle Alcide d?Orbigny, 7pm, for an evening of good cheer, music and gourmet delights! Don’t forget your plates and cutlery!

Don’t delay places are limited!

German : Repas dansant Sainte-Verge

Wir treffen uns am Samstag, den 29. November, um 19 Uhr im Saal Alcide d’Orbigny, um einen Abend voller guter Laune, Musik und Leckereien zu erleben! Denken Sie daran, Ihre Teller und Ihr Besteck mitzunehmen

Warten Sie nicht zu lange mit der Anmeldung, die Plätze sind begrenzt!

Italiano :

Sabato 29 novembre, presso la Salle Alcide d’Orbigny, alle ore 19.00, vi aspetta una serata all’insegna del buon umore, della musica e delle prelibatezze gastronomiche! Non dimenticate piatti e posate!

Non indugiate, i posti sono limitati!

Espanol : Repas dansant Sainte-Verge

Únase a nosotros el sábado 29 de noviembre en la Salle Alcide d’Orbigny, a las 19.00 horas, para disfrutar de una velada de buen humor, música y delicias gastronómicas No olvide sus platos y cubiertos

Las plazas son limitadas

L’événement Repas dansant Sainte-Verge Sainte-Verge a été mis à jour le 2025-11-13 par Maison du Thouarsais