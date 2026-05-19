Repas dansant SALECHAN Saléchan
Repas dansant SALECHAN Saléchan samedi 6 juin 2026.
Saléchan
Repas dansant
SALECHAN Espace Jean Lormant Saléchan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’association Saléchan Animation vous invite à une soirée conviviale et festive sous le signe de la bonne humeur !
Animation musicale assurée par l’orchestre Paris Guinguette pour vous faire danser toute la soirée
Au menu
Poulet basquaise
Dress code de la soirée blanc et rouge
(mais rien d’obligatoire, venez surtout comme vous êtes )
Réservations
06 86 93 04 63
05 62 99 31 50
.
SALECHAN Espace Jean Lormant Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 31 50
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English :
The Saléchan Animation association invites you to an evening of fun and festivity!
Musical entertainment provided by the Paris Guinguette band to keep you dancing all evening long
On the menu
Basquaise chicken
Dress code for the evening: white and red
(but nothing compulsory, just come as you are )
Reservations
06 86 93 04 63
05 62 99 31 50
L’événement Repas dansant Saléchan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Neste-Barousse|CDT65