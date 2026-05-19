Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas dansant SALECHAN Saléchan

Repas dansant SALECHAN Saléchan samedi 6 juin 2026.

Lieu : SALECHAN

Adresse : Espace Jean Lormant

Ville : 65370 Saléchan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saléchan

Repas dansant

SALECHAN Espace Jean Lormant Saléchan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’association Saléchan Animation vous invite à une soirée conviviale et festive sous le signe de la bonne humeur !
Animation musicale assurée par l’orchestre Paris Guinguette pour vous faire danser toute la soirée

Au menu
Poulet basquaise

Dress code de la soirée blanc et rouge
(mais rien d’obligatoire, venez surtout comme vous êtes )

Réservations
06 86 93 04 63
05 62 99 31 50
  .

SALECHAN Espace Jean Lormant Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 31 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saléchan Animation association invites you to an evening of fun and festivity!
Musical entertainment provided by the Paris Guinguette band to keep you dancing all evening long

On the menu
Basquaise chicken

Dress code for the evening: white and red
(but nothing compulsory, just come as you are )

Reservations
06 86 93 04 63
05 62 99 31 50

L’événement Repas dansant Saléchan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Neste-Barousse|CDT65