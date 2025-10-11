Repas dansant Sarran
Repas dansant Sarran samedi 11 octobre 2025.
Repas dansant
Salle polyvalente Sarran Corrèze
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Repas dansant organisé par le comité des fêtes de Sarran.
Une belle soirée en perspective animée par l’orchestre de Patrice Rivière, accompagné de Marjolaine Chenut et la chanteuse Déborah ! .
Salle polyvalente Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
