Repas dansant Soumans
Repas dansant Soumans samedi 8 novembre 2025.
Repas dansant
Salle des fêtes Soumans Creuse
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Menu kir de bienvenue, tartiflette avec sa charcuterie et sa salade, dessert et café.
Organisé par l’association A F R C .
Salle des fêtes Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 82 61 15
