Repas dansant spécial années 80

Séreilhac Haute-Vienne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Le Comité des Fêtes de Séreilhac propose une soirée festive aux couleurs des années 80. Au programme un repas dansant convivial, rythmé par les tubes cultes de la décennie et une ambiance Génération Top 50 assurée par DJ B-Perigord. Sous les lumières disco, partagez un moment chaleureux entre amis ou en famille autour d’un menu gourmand kir pétillant cassis offert, salade de gésiers, filet mignon de porc sauce moutarde et crumble de chou-fleur, salade et fromages, café gourmand. Tarifs 25 € adulte, 12 € jusqu’à 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans. Réservation obligatoire. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 47 87 78

